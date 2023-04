Rifiuti abbandonati: a Freto situazione indecente. Hera non interviene

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













la situazione dei rifiuti abbandonati a Modena è ormai insostenibile: il 19 febbraio invio segnalazione di guaine e cavi elettrici abbandonati a Freto, chiaro residuo di furto da parte di zingari per vendere il rame. La stessa segnalazione la fa il gruppo di controllo del vicinato di Tre Olmi. La risposta di Hera è che visto che si trovano in un fosso, quindi proprietà privata il proprietario del terreno deve autodenunciarsi per smaltire il rifiuto. Anche se non è colpa sua!Sono state fatte altre tre segnalazioni, ma l'unica soluzione è stata quella di far spostare i rifiuti sulla carreggiata in modo da farli risultare su suolo pubblico. Ad ogni modo i rifiuti sono ancora lì (strada Nuova di Freto 82).Cosa stiamo imparando da questo avvenimento? Se dobbiamo svuotare una casa, invece che andare all'isola ecologica, possiamo abbandonare i rifiuti nei fossi di tre Olmi: visto che si tratta di proprietà privata il problema diventa del proprietario! Infatti Tre Olmi e Freto sono pieni di sacchetti e altri rifiuti abbandonati ovunque...Colgo l’occasione per ringraziarvi del lavoro che fate anche in contrapposizione dell’attuale giunta, a differenza di altre testate.Grazie,