Buonasera, gentile redazione,sentiamo parlare tanto di rifiuti, si sprecano i dibattiti sul ritiro porta a porta, sul passaggio da tassa a tariffa, sulle isole ecologiche e sull'abbandono dei rifiuti. Tante parole, proclami, lamentele, conflitti ma alla fine cosa resta? Restano le cose che non funzionano e che quando le guardiamo ci fanno orrore e dispiacere. Resta il fatto che non vorremmo vergognarci della nostra città e che vorremmo che chi gestisce la raccolta dei rifiuti facesse quello che deve e che il Comune per conto del quale questa raccolta avviene, vigilasse su questa gestione.Supponiamo che dietro ai cassonetti vengano abbandonati tantissimi rifiuti ingombranti; viene fatta una segnalazione, Hera arriva e mette un cartello che presto verrà ripristinato il decoro, peccato che sia stato più di dieci giorni fa, nel frattempo i rifiuti sono anche aumentati e sono tutti ancora lì. Forse il punto di cui discutere è questo, tristemente.