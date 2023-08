Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dallo scorso anno è stato introdotto il porta a porta per la raccolta rifiuti, porta a porta integrale con un servizio veramente scadente, passano poche volte e i bidoni a casa fermentano. I politici per un anno hanno cercato di convincerci di come questa modalità di raccolta sia stata introdotta per l’ambiente... In realtà noi differenziamo anche prima con la differenza che non avevamo animali e pattume ammuffito da dover tenere in casa. Io già prevedevo questo esito e ho anche firmato petizione per stoppare la raccolta…Mio padre, intestatario di Tari è un invalido al 100%: nessuna riduzione Tari ci hanno specificato quelli di Aimag al telefono e per iscritto.Aspettavo la prima rata Tari, scaricata ieri dall’app e ho scoperto un aumento di almeno 100 euro annui: stessa famiglia dello scorso anno stessa casa, nessuna variazione.Con Hera e bidoni in strada (servizio perfetto) circa 260 euro annui, con aimag almeno 340 euro annui col porta a porta e topi e pattume andato a male... Ho parlato anche con un operatore che lo ha confermato.È una vergogna! Un servizio pessimo, poco funzionale e carissimo.Gli Amministratori locali e il Comune dovrebbero andare a far altro se il cittadino si trova ad avere più disservizi, poca igiene, gestire topi e bidoni (da lavare maneggiare) e pagare pure di più senza sconti e con operatori Aimag che affermano che 'sono le tariffe deliberate a maggio dal Comune'. Bella consolazione... ma ci rendiamo conto??Io mi rivolgerò alle associazioni di competenza per aver tutela perché a tacere non ha portato a nulla. Invito altri cittadini e gestori di attività commerciali a fare quanto ho fatto io perché so che il problema è di molti. Facciamoci sentire.