non riesco a capire come si faccia a non capire. E solo per non mettere troppa carne al fuoco, per un momento lasciamo da parte gli spazzini che raccolgono di notte: a mio avviso un lavoro estremamente ingrato. Egoisticamente, concentriamoci sugli utenti.Tu, Comune di Modena, mi hai costretto a tenere in casa la plastica per una settimana, quando avrei potuto portarla a mio comodo, di giorno, con il beltempo, in un cassonetto con tessera, con un sacco tracciabile e con tutte le forme di identificazione che più ti aggradano.Ora, sempre Tu, Comune di Modena, mi costringi a portare il sacco con la plastica, nel luogo deputato, questa sera dopo le otto, magari sotto la pioggia, in questa giornata balorda.Giornata balorda, causa maltempo.Cosa Ti importa, Comune di Modena, se mi piace chiudermi in casa alle sei di sera per uscirne alle sei di mattina del giorno successivo?Tu, Comune di Modena vuoi impormi e regolare anche la mia vita privata?Comune di Modena, non riesco proprio a capire come Tu faccia a non capire che è più importante la salute dei cittadini che un sacco di plastica in più.Tu, Comune di Modena, pensi che siamo tutti a Tua disposizione per i tuoi voli pindarici?Cordialmente,