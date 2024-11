Rifiuti, Fdi appoggia la giunta: un sostegno sconsolante

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sostegno incondizionato del centrodestra al nuovo piano rifiuti della giunta Mezzetti sa di servile e di consequenziale a una scarsità di idee chiare per la città: in pratica, ci si pone sullo stesso piano di chi quest'ultima la sta governando.Non lo dico perché ritengo che ci siano alcuni punti discutibili del suddetto piano, cosa che ci porterebbe su un altro livello di discussione, ma perché è sconsolante che chi si presenta come l'ariete che deve finalmente buttare giù il fortino bolscevico in realtà è un agnellino.Se ricordo la chiarezza concettuale, l'odio per i mezzi termini e la capacità espositiva di Giorgio Almirante, mi commuovo e penso che ci siamo impegnati tanto a fuorviarne il messaggio originario e a destabilizzare il cittadino medio che, per quanto possa risultare contraddittorio in un'epoca superficiale come la nostra, continua a cercare l'originale.

In America una notissima casa produttrice di film d'animazione sta avendo problemi finanziari e ha licenziato centinaia di dipendenti perché il messaggio originale del suo fondatore è stato barbaramente storpiato: mutatis mutandis, sta avvenendo questo anche in quel di Modena.

Se ci fosse stata la chiarezza di idee a cui accennavo, mi sarei aspettata barricate e iniziative pubbliche dell'opposizione sul tema sicurezza e immigrazione incontrollata. E avreste visto una cospicua partecipazione cittadina, checché voi ne pensiate.

Il crepuscolo che stiamo attraversando non può che trasformarsi in tenebre se si continua di questo passo...

Cordiali saluti

Anna Laura Giraudo