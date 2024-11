Rifiuti, Fdi plaude alla giunta: l'originale resta meglio della copia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

in totale assenza di commenti sull'inceneritore e sui rifiuti 'importati' da altre province, nelle entusiastiche dichiarazioni di FdI in merito alla modifica-non-modifica delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani rimandata dal Comune a data da destinarsi nella speranza che nel frattempo succeda qualcosa (una pandemia?) che la possa ulteriormente prorogare (e, tra l'altro, da effettuarsi solo in alcune zone non ancora bene identificate) stanno tutte le ragioni del perché a Modena abbiamo amministrazioni dello stesso colore politico da quasi ottant'anni.A fronte di queste dichiarazioni le scelte elettorali dei modenesi si potrebbero tradurre in un unico ed abusato modo di dire: l'originale è meglio della copia (però anche l'astensione non è male).Con un sottotitolo: chi si accontenta non gode.

Ed il tema dei rifiuti è solo la punta dell'iceberg della totale mancanza di progettualità, di proposte, di alternative da offrire ai potenziali elettori in tema di urbanistica, mobilità, 'disegno' della città e collocazione di strutture pubbliche (come il Tribunale o lo studentato). Sempre a traino di quanto deciso in precedenza, senza manifestare dubbi o intenzioni di bloccare opere inutili (Ago) per non sperperare ulteriore denaro. Sempre a traino nella speranza di poter raccogliere qualcosa a latere, perché a 'gestire' la cosa pubblica in tale e disastroso modo sono più bravi loro.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto

P.S. Concentriamoci sul Nonno Vigile: la sua assenza è esiziale per Modena