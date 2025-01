Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

vorrei sapere fino a quando dovremo sopportare questo spettacolo indegno.I rintocchi del 2025 sono ormai scoccati da giorni, eppure del ripristino dei cassonetti non si vede neppure l'ombra. Giacché ci siamo, vorrei proporre alla presente amministrazione di pensare anche ad aree condominiali all'interno delle quali conferire la spazzatura, cosa che risolverebbe una molteplicità di problemi.Le suggerisco altresì di riporre nel cassetto il pressappochismo nei confronti del tema sicurezza, giunto a livelli di serietà inammissibili. Se però si vuole essere risolutivi, non bisogna considerare questo aspetto isolato, bensì inserirlo in un contesto che strizza troppo spesso l'occhio allo straniero e si dimentica del locale: da un tale esame di coscienza può scaturire il risanamento di tante criticità.Sarebbe bello se il sindaco indicesse un'assemblea pubblica in cui si possano affrontare tali argomenti, nel frattempo gli ricordo che nell'enciclopedia Treccani le parole 'decoro' e 'sicurezza' sono ancora presenti.Cordialità