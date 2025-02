Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gentile direttore,leggo molto a proposito della nuova differenziata, tante parole, ma concretamente cosa si può fare? Non è possibile (lancio un appello ad associazioni dei consumatori, legali di qualche tipo) indire una class action contro Hera? Ritengo che come in tutte le situazioni, solo toccando 'il portafogli' si vada effettivamente a cambiare qualcosa. Da cittadino e da cliente pagante mi sento sia leso nei miei diritti (di conferire liberamente spazzatura nei momenti che io ritengo più opportuni) sia privato di un servizio che da una parte ha subito rincari, dall'altra ha portato ad un netto e conclamato peggioramento... eppure devo, dobbiamo, pagare.Cordiali saluti