Vorrei far presente ad Hera e al Comune di Modena che spesso, utilizzando la Carta Smeraldo per gettare l'immondizia, sento il clic ma non si apre totalmente sportellino, quindi sono costretto ad usare un altro cassonetto. Un problema che, ho verificato, riguarda tanti modenesi. In questo modo è evidente che si utilizza la Carta due volte per un solo conferimento. Ebbene, con la tariffa puntuale temo che molti getteranno il sacchetto in terra, fuori dal cassonetto, quantomeno per non vedersi addebitato ingiustamente il costo di una apertura non sfruttata. Io stesso sono sempre stato ligio e rispettoso delle regole, ma davvero non intendo pagare 3 euro in più per ogni conferimento, non per colpa mia ma per colpa di un malfunzionamento del cassonetto.Siamo di fronte a scelte totalmente irrazionali da parte del Comune, così come è stato irrazionale a mio parere la creazione del Parco della creatività all'ex Amcm: con l'eliminazione del parcheggio ora per tanti residenti è impossibile parcheggiare.