Al di là della facile considerazione per cui il comune di Modena pare ormai fagocitato ed asservito alle logiche di profitto di un ente privato come Hera, la quale esterna le decisioni al posto e prima del Comune stesso - poi stiamo a scandalizzarci per Elon Musk - un ulteriore dubbio mi assale.

Ma una famiglia di 4 persone composta in prevalenza da femmine in età fertile farà lo stesso volume di indifferenziata di una famiglia composta invece solo da maschi? Oppure magari bisognerà organizzarsi in modo da avere il ciclo nello stessa settimana? E se non si riesce in questa organizzazione la famiglia composta in prevalenza da donne pagherà quindi di più la differenza dei “conferimenti” rispetto alla famiglia composta in prevalenza da maschi? Cioè la tabella di Hera tiene in considerazione il sesso degli abitanti delle case modenesi? O siamo tutti uguali?Altro dubbio: ci avevano raccontato tempo fa che da tutto questo lavorio di menti si sarebbe generato uno sconto, un risparmio sulle bollette del pattume, che i criteri in base ai quali si sarebbe calcolata la tari sarebbero cambiati, a favore dei contribuenti. Leggiamo invece che oltre ai mq dell’abitazione ed il numero degli abitanti si aggiunge il criterio del numero degli svuotamenti. Quindi il risparmio c’è o non c’è? O c’è solo, nella migliore delle ipotesi, un non aumento della tassa?Ci sarebbe da ridere se non ci fosse solo da piangere.