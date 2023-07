Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Rivogliamo i bidoni di carta e plastica.Avere la scelta di non doverci tenere questi odori nelle case. Non dover costringere gli operatori ecologici a stancanti e snervanti passeggiate nelle vie di Modena a raccogliere sacchi di plastica che aumentano i costi e non incentivano la raccolta. Si dice che grazie al nuovo sistema avete raccolto l'11% in più un pochi mesi. Ma mi piacerebbe vedere dati da agenzie esterne ad Hera e capire la qualità di questa nuova raccolta differenziata.Poi non parliamo dell'accanimento nel cercare di punire fantomatici trasgressori.Se non butti la plastica tra le ore x e le ore y multa! Se sbagli il giorno multa! Se sbagli sacco multa! Se il vano è troppo piccolo per il sacco un po' più pieno multa!Quando il sacco è in strada chi è che è responsabile? Devo controllarlo fino a quando il netturbino non lo raccoglie? Poi lasciamo stare tutto il discorso su animali liberi di scorazzare nei nostri sacchi di plastica. Ma quando la mattina vi guardate allo specchio siete così soddisfatti di queste geniali idee?Ma forse voi manco la buttate la spazzatura perché saranno le vostre colf a farlo.Scendete sulla terra signori miei.L'unico senso che può avere il portata a porta è nelle zone esterne alla città dove il servizio ritengo possa essere efficace e più pratico per i residenti se svolto con frequenze superiori alle attuali.Sembra che Bologna cominci a capire qualcosa. Vediamo di correggere il tiro perché errare è umano, riconoscere i propri errori è onesto, perseverare nasconde qualche altra cosa o problema...