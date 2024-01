Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con questa lettera vorrei autodenunciarmi. Ho posizionato fuori dall'abitazione due sacchi gialli alle ore 18:00 e non dopo le ore 20:00 come imposto dalle autorità (tra l'altro ho fatto confusione quando ho ritirato i sacchi, per cui non so se sono entrambi miei, entrambi di mio padre o suddivisi).Il fatto è che mi sento poco bene e non vedo l'ora di prendere due aspirine ed andare a letto.Poi, molto sinceramente, questa imposizione dei giorni e degli orari mi ha fatto venire l'ansia: la differenziata l'abbiamo sempre fatta, però andavamo ai cassonetti quando ritenevamo comodo andarci.Essendo, in famiglia, molto ligi alle regole, con questa autodenuncia mi tolgo un pensiero: paghiamo la multa e stiamo tranquilli.Cordialmente,