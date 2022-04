Sacca, verbali a strappi a chi espone striscioni e volantini

di andare a staccare dei fogli A4 dai contenitori dei vestiti usati sparsi nella zona Sacca.Solite scritte non ingiuriose: NO POLO CONAD, NO 720 TIR.Ma quali offese? Chi mai ha utilizzato frasi offensive nei riguardi del sindaco di Modena o della sua amministrazione? I riferimenti, senza parole pesanti, sono sempre a Conad e alla scellerata idea, appoggiata dal Comune, di voler portare un Polo Logistico Interregionale all’interno della città quindi in zone residenziali. No, mi correggo, semiresidenziali e questo semi avvalla ogni scelta!Semiresidenziale non significa che possono coesistere piccole attività e villaggi abitativi mentre i grossi insediamenti manifatturieri devono trovare vita in zona industriale? I valori misurati del PM10e del PM2.5 in zona Sacca di MO, ma anche in altri quartieri cittadini, sono spesso oltre i limiti previsti per legge ma come mai i nostri garanti non intervengono? Modena è la città capoluogo di provincia più inquinata d’Italia (World Air Quality Report), altre statistiche la posizionano terza o quinta, ma che importa tanto il nostro sindaco ha più volte ribadito che 'non crede nelle statistiche'. La statistica non è più quella disciplina per cui nel mondo tutti mangiano mezzo pollo ma oggi è quella scienza che ci ha permesso, ad esempio, di affrontare il covid e di uscire dalle situazioni critiche che abbiamo vissuto. Lo studio dei dati ha permesso di adottare di volta in volta, al variare di questi, le misure necessarie ad affrontare le varie situazioni ed emergenze e anche a Modena sono state rispettate queste norme,anche il nostro sindaco le ha adottate. E ora perché non prende le debite misure per ridurre l’inquinamento a Modena?Perché si deve dire che 720 passaggi al giorno di tir lunghi dagli 8 ai 10 metri non creeranno ulteriori problemi? Perché non si deve ammettere che questi tir non gireranno solo sulla tangenziale, peraltro ad oggi spesso intasata, ma che dovranno per forza scorazzare per le strade del quartiere? Come faranno a uscire alla 9 se questa è solo per il traffico da nord? Occorre aspettare l’aumento del numero dei morti per credere nella statistica? Oggi Modena ha già raggiunto da tempo il limite massimo di giorni previsti dalla normativa nazionale vigente per le concentrazioni di polveri inquinanti,ma le associazioni ambientalistiche riescono solo a evidenziare questi limiti senza opporsi con fermezza a situazioni che diventeranno peggiorative come quella che creerà la logistica Conad in città.Non occuperà suolo pubblico ma terreno privato e questo è per i nostri tutori dell’ambiente sufficiente a non opporsi. Lo stesso, identico progetto è stato bocciato a Fasano in Piemonte e le varie amministrazioni, sindaci in primis, sono state accusate di responsabilità nell’inquinamento della città di Torino. Vogliamo anche questo a Modena? Zone un po’ più aperte non sarebbero più adatte? Utilizzare il traffico su ferro e spostare il polo logistico in vicinanza del nuovo scalo merci non sarebbe unasoluzione più adeguata? Costruire un nuovo villaggio residenziale, aumentare lo spazio verde, creare nuovi spazi per bambini ed animali, aumentare la viabilità sostenibile questo dovrebbe volere il sindaco anche per il quartiere Sacca che da sempre è stato considerato una zona di classe Z.Il sindaco gioisce perché gli immobili crescono di valore in via Gramsci, ma come mai in zona Sacca invece si deprezzano? Qualche errore deve essere stato fatto!! Cerchiamo di non farne altri'MGV