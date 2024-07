Modena, autisti soccorritori a partita Iva: una deregolamentazione selvaggia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Modena ormai da alcuni anni stanno girando per il territorio autisti di ambulanze a partita Iva che collaborano con le pubbliche assistenze senza alcuna tutela né regolamentazione. Parliamo di autisti che lavorano a una tariffa pari a 13 euro di giorno e 16 euro di notte, senza alcun obbligo contrattuale, senza vincoli orari per i turni (un assunto invece non può fare più di 38 ore la settimana e tra un turno e l'altro devono passare almeno 11 ore) e senza assicurazione. Paradossalmente, un cittadino che necessita di un servizio di soccorso può ritrovarsi ad essere accompagnato in ospedale da un autista che ha svolto anche tre turni di fila.

Ci sono autisti a partita Iva che per far quadrare i conti svolgono fino a 250-300 ore al mese contro le 150 di un assunto con regolare contratto.



Svolgono principalmente il servizio 118 in appalto con l'Ausl di Modena, quindi soldi pubblici che invece che essere usati dalle pubbliche assistenze per assumere con contratti nazionali vengono usati per assumere con formule contrattuali non idonee. Un 'arruolamento' talmente esplicito da essere pubblicizzato da alcune associazioni di volontariato in modo palese con locandine ad hoc (foto sopra).

La carenza di volontari spinge le pubbliche assistenze ad assumere, ma con la scorciatoia rappresentata da questa formula, in accordo con il coordinamento provinciale.

Faccio notare che quest'anno vi è stato anche un incremento dei soldi pubblici erogati da parte dell'Ausl, in accordo con le pubbliche assistenze, per assumere nuovi contratti collettivi nazionali. Purtroppo invece, attraverso il meccanismo delle partite Iva, accade diversamente, senza alcun controllo da parte del pubblico.

Autista soccorritore Modena