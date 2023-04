Sanità Modena, impossibile prenotare visite: a cosa servono le tasse?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I casi specifici riguardano la visita internistica al centro malattie metaboliche di Baggiovara di cui avrei bisogno io, in quanto ho familiarità per colesterolo alto (dislipedia) e ultime analisi con colesterolo a più di 300. Ho un'alimentazione abbastanza sana, non fumo e non bevo, ma a soli 35 anni ho questo problema. Al numero del CIP mi è stato detto che nonostante la prescrizione del medico le liste sono chiuse, non prendono nuovi pazienti e quindi devo dire che ti senti abbandonato.Mio marito invece deve effettuare visita dermatologica di controllo annuale per nevi, in passato ha subito anche l'asportazione di uno essi... da giorni proviamo con ricetta del medico a prenotare visita, senza la pretesa di averla subito, ma almeno la tranquillità di poter fissare un appuntamento in data futura Non c'è verso, ne tramite fascicolo sanitario ne provando in farmacia.Nessuna disponibilità e nessuno che ti dice quando sarà nuovamente possibile prenotareFiniremo per farle privatamente ma non pago certo le tasse per un servizio di questo tipo.