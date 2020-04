Scuola infanzia Modena, no allo smantellamento del servizio pubblico

Gentile direttore,apprendo con una certa amarezza che non cambiano obiettivi e modus operandi della Giunta cheamministra Modena - senza soluzione di continuità da anni.La Scuola 0-6 anni rappresenta un’eccellenza ed un vanto del nostro territorio, qualcosa cheappartiene orgogliosamente a tutti i Cittadini modenesi, il cuore identitario di una intera comunità,che da tutto il mondo ci è riconosciuta, ammirata ed invidiata. Nel 2012 lo scrivente, e con me tuttele 8000 e più persone che allora sostennero il movimento spontaneo 'Giù le mani dagli Asili' a difesadella Scuola Pubblica, non ritennero che l'esternalizzazione e privatizzazione di servizi educativi 0-6anni fosse una politica coerente con i principi che hanno invitato l'elettorato a eleggere e ancormeno di utilità per la collettività.Già nel 2012 quella stessa Giunta (con gli avvicendamenti del caso) ha provato a far passare insordina una vera e propria 'privatizzazione', ma la collettività si è ribellata e la Giunta ha dovutotornare sui propri passi, costruendo - con l'aiuto del Comitato - nuove forme di gestione pubblicadella servizio educativo di Modena. Ieri il Patto di Stabilità, oggi la crisi del CoViD-19, ogni pretesto èbuono!Questa volta la Giunta ci riprova, approfittando della chiusura della scuola, forse perché famiglie elavoratori non possono scendere in piazza come nel 2012 per mettere di fronte alle proprieresponsabilità politiche la Giunta?Trovo davvero sconcertante il voler - in questo momento storico - passare colpi di spugna. Oggi piùche mai - visto che stiamo imparando sulla nostra pelle l'importanza della cosa pubblica, del welfareper tutti e delle politiche socio-educative sviluppate nell'unico interesse della Collettività. Invece diinvestire sul rientro, che dovrà per forza di cose rivisitare modalità, spazi (edilizia scolastica) erisorse!Massimo supporto dunque alle forze politiche e della società civile (in maggioranza e opposizione)che si oppongono alle strategie di smantellamento del servizio pubblico comunale dei servizi dieducazione 0-6 di Modena e solidarietà con i lavoratori.