Scuola la via, tutto bene! A parte che non ci sono gli insegnanti...

Buongiorno,

sono un’insegnante precaria che, stufa della situazione ormai nota del sistema scolastico italiano, ha scritto due righe per denunciare tale situazione. Non pretendo che lo pubblichiate ma vorrei che i giornali dessero un po’ di attenzione alla situazione e dessero voce allo sfogo di noi precari. Ci tengo a precisare che non vuole essere offensivo nei confronti di nessuno ma è volutamente in chiave ironica per denunciare esclusivamente la situazione che sta risultando al limite del ridicolo.



La scuola è iniziata ormai due giorni fa: ci sono i banchi, le sedie, le cattedre, i bidelli, gli alunni... ma manca qualcosa; c’è giusto un piccolo particolare che manca... ah già giusto! Mancano solo gli insegnanti!

Eh sì perché circa un quinto dei docenti italiani è precario, per anni si è preferito mantenere la situazione così e non far partire mai concorsi di stabilizzazione visto che i precari costano di meno rispetto a un docente di ruolo. Fatto sta però che ogni anno è sempre la stessa storia: la scuola parte ma senza che sia stata ancora fatta la convocazione, la famosa “chiamata”.

Quest’anno è avvenuta in maniera ancora più deplorevole del solito: è stata affidata a una piattaforma informatizzata che ha sbagliato il calcolo dei punteggi formulando graduatorie errate, conseguente ricorso dei docenti, ritardi, la piattaforma poi a un certo punto va in tilt, non tutti riescono a inserirsi, posticipano il giorno dell’inserimento, ritardi, cominciano le convocazioni, alla piattaforma non puoi accedere per vedere a che punto stanno perché altrimenti va troppo lenta (trasparenza voto 10), la piattaforma va in tilt di nuovo, si fa tutto a mano e molto lentamente, ritardi, è sempre una corsa fino all’ultimo aggiornamento per sapere... fatto sta che ancora non sappiamo, la frustrazione ormai è alle stelle, partiamo stressati e stanchi ancora prima di iniziare.

E intanto fissi al pc la piattaforma sigeco nella cui intestazione dice: “Semplice. Affidabile. Trasparente. Disponibile h24. Soprattutto quando serve” e ti parte un sogghigno irrefrenabile. Pure la piattaforma ci prende in giro.

E intanto controlli i gruppi whatapp degli altri disperati come te, il cui contenuto è del tipo: “Ao ma voi sapete a che punto stanno? Se sa niente?... Me son rotta quest’anno prendo la scopa e vado a fa' la commessa all’Esselunga”.

Meno male c’è la collega più preparata di te che sa sempre tutto (ma come diavolo fa?) che ti informa sugli sviluppi dell’ultimo minuto.

Ai più temerari di noi partono le risate isteriche, i deboli di cuore non ce stanno già più perché son già morti tutti (che sia stato tutto un gomblotto per fare già selezione naturale?); e poi c’è lui, il 934esimo in graduatoria che in realtà se ne sta bello e tranquillo perché tanto lui una certezza nella vita ce l'ha già: che il posto non ce l’ha!

E intanto quelli di ruolo fanno partire la scuola come meglio possono con l’organico ridotto alla metà, lottando contro i soprusi dei presidi che vogliono incominciare a fascia oraria completa: “preside ma mancano i proff!! noi non bastiamo!” “Eeeee sempre a lamentarvi... metteteli tutti insieme! Fate vedere film!” “No, preside non si può...”

E intanto in alcune scuole i genitori protestano fuori dagli edifici...

Dicevano ieri che entro le 24 avrebbero finito, quindi tu stai sveglio fino a tardi e controlli, intanto prepari la borsa e i vestiti per il giorno dopo con la sveglia all’alba pronta per partire verso l’infinito e oltre per qualsiasi destinazione, perché ancora non sai dove sei, ma ti devi preparare ad ogni eventualità. Ah no, arriva l’ultimo aggiornamento verso sera: per il posto comune si procede domani mattina. Bene possiamo andare a letto!

Altro particolare: devi controllare in maniera ansiotica il sito perché se ricevi la cattedra devi poi affrettarti a chiamare la scuola perché altrimenti, se non ti fai vivo, perdi il posto. Sì avete capito bene, la scuola la devi chiamare tu!

Ho sicuramente dimenticato un sacco di altri particolari ancora più deplorevoli ma ve li risparmio. Questa più o meno è la situazione.

Ma l’importante, d’altronde, è che ci siano i banchi con le rotelle!