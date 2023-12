Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il giorno in cui scadeva il termine x le iscrizioni mi chiama la preside del Selmi dicendomi che Giulia non era stata accettata in nessuna delle due scuole (nella prima avevano preso tutti quelli usciti con 8, 9, 10 e lei aveva un 7, e nella seconda viste le tante iscrizioni, non avevano nemmeno preso in considerazione le seconde scelte) quindi, se non avessi trovato un posto in un’altra scuola l’avrebbero messa d’ufficio in una scuola della provincia che poteva essere un liceo come un professionale… A Pavullo come a Mirandola… Insomma nel primo posto disponibile.Per fortuna siamo riesci a trovarle un posto al Corni tecnico che Giulia ha frequentato fino ad un mese fa quando finalmente è stata accettata al Venturi dove solo ora può fare quello che le piace.