passando davanti alle scuole medie Carducci di Modena mi ha sorpreso, oltre ogni limite, vedere che il giorno stesso di inizio dell'anno scolastico, nessuno, tra le figure preposte, si è preso cura di far ripristinare l'uso del marciapiede, ovvero di liberare lo stesso da cespugli cresciuti liberamente nel corso dell'estate. Situazione analoga per il percorso pedonale/ciclabile che collega i due ingressi della scuola (quello di via Ciro Bisi e quello di via La Spezia), anche in questo caso, sporco e invaso dalle fronde delle piante che limitano, tra l'altro, l 'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione.Mi permetto di segnalare questa situazione non tanto per fare polemica, quanto per sensibilizzare la nuova Amministrazione verso aspetti che, a differenza dei proclami della campagna elettorale, vedo quanto mai trascurati.Il centro storico è curatissimo, questo è innegabile ma, appena fuori dal contesto Unesco, ecco che appaiono evidenti tante criticità:ciclabili con buche e ampie fessurazioni (la Ciclovia del Mito è uno dei tanti esempi),aree verdi la cui manutenzione si limita al solo sfalcio dell'erba senza la minima cura apparente verso le essenze,ciclabili pericolose come, ad esempio, quella di via MoraneSinceramente credo che Modena ed i suoi cittadini meritino qualcosa di più.