Seta, basta bugie: altro che malattie, gli autisti fuggono dall'azienda

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

con la presente vorrei anzitutto complimentarmi per l’articolo scritto nei giorni scorsi sull’andamento catastrofico della situazione del trasporto pubblico Seta.Ho anche letto la risposta di Seta che per l’ennesima volta si è scrollata da ogni responsabilità attribuendola agli autisti che utilizzano congedi parentali (spettanti per legge) e giorni di malattia, necessari in caso di mancanza dello stato di salute ottimale. Questo ci ha letteralmente nauseati perché per l’ennesima volta non si assumono le responsabilità delle loro azioni. Il vero motivo di tutte queste assenze è la mancanza di autisti che migrano da questa azienda.Come prova di questa situazione ho deciso di inviarvi una serie di turni lavorativi dove si evidenzia la mancanza di personale. Nei turni allegati potete individuare sul lato sinistro le matricole a cui appartengono gli autisti.

Quando manca la matricola ed è riportata la dicitura “Fittizio”, vuol dire che quella riga di turni non appartiene ad alcun autista ed è scoperta. Allora come spiegano 13 turni fittizi in una serie del genere? A chi possono attribuirli se i colleghi hanno già un turno? Ci sono dei turni con scritto “DS”, a questi turni potranno essere attribuiti dei turni fittizi, ma quanti colleghi sono a DS? Potranno essere 4/5, non di certo 13. Pertanto la baggianata dell’autista assente, non regge. Al posto del fittizio dovrebbe esserci la matricola che appartiene all’autista in servizio, invece l’ufficio turni dovrà cercare di dividere il turno e proporlo in straordinario a qualche collega, che avrà già un turno massacrante e dovrà accollarsi anche lo straordinario.

Questa è la situazione concreta. Vi chiedo l'anonimato per questioni ovvie. Vi garantisco che la serie da me inviata è conforme all’originale esposta in bacheca al deposito di Pavullo nel Frignano.

Un autista