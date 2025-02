Sicurezza a Modena, quando Muzzarelli diceva 'questo lo dite voi'...

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Buonasera direttore,

da residente del centro storico, assediato dalla micro criminalità e dopo aver assistito e letto della manifestazione per la sicurezza e visto il video della vostra redazione con le richieste al sindaco, mi sono posto alcuni quesiti.

Correva l'inverno 2018 , Muzzarelli era il reggente a Modena e un venerdì sera alle 21 lo incontrai con un amico che ha un'attività in centro e gli esponemmo alcune problematiche legate alle bande di minorenni stranieri già allora in piena attività, dei problemi legati ai negozi 'etnici' che non sono altro che rivendite di alcolici a basso costo presenti in un numero smisurato in centro una 50ina circa , quindi di problemi legati alla sicurezza e fummo liquidati con un 'questo lo dite voi' e mi fermo qua.

Allora la situazione del centro città e delle zone parchi vari, Rnord, Lambda, Piazza d'armi erano già così e nessuno ripeto nessuno, parlava di questura in fascia A , i tutor avevano miseramente fallito, come gli psicologi, ha fallito il 'gabbiotto' in piazza Matteotti, come il posto integrato di Polizia alla stazione dei pullman, ma pare che nessuno in questa città voglia vedere la causa del problema e che per risolverlo ci vuol ben altro.Per 15 anni si è negato l'evidenza, con le famose percezioni, si è additato chi segnalava queste cose come un 'pazzo' visionario (questo lo dite voi) ed ora una manifestazione chiede a gran voce sicurezza, tutor e Questura in fascia A come se questa risolvesse i problemi.

Purtroppo no, i tutor non risolvono i problemi, la Questura in fascia A è uno specchietto per le allodole di cui nessuno fino a 2 anni or sono ha mai parlato e a volte a pensar male... ci si prende.Questi personaggi che pascolano mane e sera per la città, ai loro paesi avrebbero trattamenti che li farebbero smettere all'istante delle loro malefatte, qua in 15 anni di 'questo lo dite voi', '4 smandruppati', le 'baby gang non esistono', hanno preso consapevolezza delle libertà che hanno ed hanno alzato il livello restando quasi nella totalità dei casi impuniti.Per tornare e chiudo, la presenza del dottor Carpentieri alla manifestazione e l'appoggio di Muzzarelli ( se non ho letto male ), mette la pietra tombale sulla manifestazione di sabato, perché diciamolo una buona volta, non si è mai vista una manifestazione a cui partecipa chi governa la città, contro chi governa la città (anche se dal video non sono contro al sindaco, e vorrei vedere...) e fino a ieri l'altro, ha costantemente negato il problema che ora gli è esploso tra le mani, come qualche 'pazzo' gli aveva fatto notare già 10 anni or sono.