Sicurezza, ecco perchè il Pd ha puntato sulla Camporota come assessore

Gentili direttore,

nei vostri articoli relativi allo sfogo dell'assessore Camporota, a mio avviso avete tralasciato il virgolettato più interessante. All'inizio del suo intervento (come da vostro video) Camporota afferma '...permettete che un diritto di replica lo debba avere anche questa assessora che si è assunta un'onere piuttosto consistente...'.

Probabilmente questo 'onere piuttosto consistente' non sarebbe uscito dalle labbra dell'assessora durante una tranquilla intervista. È uscito solo perché Camporota era sotto pressione: il pensiero subconscio ha avuto la meglio sulla razionalità e si è palesato. Grazie o a causa (dipende se si è opposizione o maggioranza) alla pressione esercitata sul sistema nervoso: in breve, ha perso le staffe.

L'aspetto interessante della frase 'onere piuttosto consistente' sta nel fatto che Camporota era perfettamente consapevole all'atto dell'assunzione dell'incarico di assessore che la situazione 'sicurezza a Modena' era abbastanza compromessa già allora.

Ne consegue che l'amministrazione Muzzarelli fosse già al corrente della gravità del problema e che le affermazioni dell'ex sindaco in tema di 'smandruppati' e 'percezione' probabilmente non fossero altro che espedienti per prendere tempo.Inoltre, sempre per il fatto che 'a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca' mi sorge il dubbio che la nomina di Camporota sia stata voluta-pretesa dal Partitone per lavare i panni sporchi in casa in attesa di una auspicata, anche se non sarà mai da loro ammesso, soluzione da Roma.Cordialmente,