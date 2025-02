Sicurezza Modena, corteo utile a chi vuole rientrare nelle grazie Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Buongiorno direttore,

le manifestazioni generalmente sono scarsamente risolutive.

Assomigliano molto alla valvola di sicurezza (sfogo) delle pentole a pressione: servono solo ad alleggerire la pressione senza intervenire sulle sue cause.

Generalmente sono più utili all'attore che ha generato il problema che a coloro i quali il problema lo stanno subendo.

Ed infatti la manifestazione odierna contro le baby gang è organizzata da persone le quali cercano di rientrare nelle grazie del Partitone dalla finestra dopo esserne state messe alla porta.

Un solo messaggio serve:

voi, il Partitone, siete concausa delle problema a causa delle vostre sottovalutazioni;

voi, il Partitone, siete (nonostante tutto) ancora al potere;

voi, il Partitone, come intendete concretamente, affrontalo?

Invece della manifestazione, se proprio si vuole andare in centro, meglio una 'bianca ed una rossa' in Piazza Mazzini.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto