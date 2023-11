Sicurezza Modena, dal Pd atteggiamento sconcertante

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ho letto quanto accaduto in Consiglio comunale giovedì in tema di sicurezza.Lasciamo da parte quanto detto dal sindaco negli ultimi anni in tema di percezione e di realtà dei fatti (come sparare sulla Croce Rossa, sempre di rosso si tratta).Evitamo anche, in questa sede, di affrontare le reali cause dell'immigrazione incontrollata, la quale, il più delle volte, è la fonte di questa dilagante microcriminalità: l'immigrazione incontrollata è un problema a livello nazionale e non locale. Limitiamoci al nostro piccolo mondo modenese.Entrambe le forze politiche in campo riconoscono che il problema deriva dell'immigrazione incontrollata.Chi, indirettamente (il PD, per non riconoscere gli errori del passato), chi esplicitamente (FdI).Fatto questo preambolo leggo che:1. Fratelli d'Italia propone di affrontare l'emergenza in maniera realistica e pragmatica utilizzando al meglio le forze dell'ordine disponibili sul territorio (anche e soprattutto Polizia Municipale) e le relative dotazioni di sicurezza disponibili immediatamente od in tempi brevi.

Senza nessuna preclusione sull'innalzamento di fascia della Questura ed all'aumento degli organici. In poche parole, facciamo ora, subito quanto possibile con quanto a disposizione; per il futuro faremo di tutto perché il numero degli organici delle Forze dell'ordine aumenti.

2. il PD, oltre ai soliti pistolotti buonisti relativi all'accoglienza, si limita ad invocare l'innalzamento di fascia della Questura (se interviene Schlein, forse Moody's darà la tripla A) per avere un aumento degli agenti di polizia. Rimandando sine die la soluzione di un problema che ogni giorno si aggrava. E cercando subdolamente di scaricare il problema sull'attuale Governo per non ammettere le proprie responsabilità.

Un atteggiamento, quello del PD, sconcertante.

Quindi, quando si va in centro, specialmente di sera, non ci rimane che sperare.

Cordiali saluti,

Roberto Malavasi