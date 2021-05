Silk-Faw, quello stabilimento rischia di avere impatto devastante

Poco o nulla sappiamo di cosa Silk-Faw voglia fare a Reggio Emilia ( qui l'articolo ), ma una cosa è certa: tutto ciò verrà realizzato a discapito dell'ambiente, asfaltando chilometri di campagna e sotterrando centinaia di migliaia di metri quadrati di territorio sotto una enorme colata di cemento.Le reboanti dichiarazioni di Bonaccini e Vecchi sono poco chiare e confusi sono gli annunci diffusi dalla Regione e dal Comune di Reggio Emilia.Capire quale sia il piano è al momento impossibile ma l’estensione dell’area che verrà edificata è davvero imponente.Si tratta di 320.000 metri quadrati, una porzione di territorio pari a 30 campi di calcio, più del doppio degli stabilimenti Maserati e Lamborghini messi insieme, per produrre secondo alcuni quotidiani del settore 99 supercar all'anno al costo di 1,4 milioni di euro l’una. Una produzione così modesta non richiede che un singolo capannone di 5 massimo 10 mila metri quadri. Cosa realizzeranno su tutto il resto del terreno?Stando alle notizie diffuse dalla Regione Emilia Romagna ( qui l'articolo ) l’intenzione è quella di costruire “un vero e proprio experience center” che non è altro che un luogo dove i potenziali clienti potranno immergersi nel meraviglioso mondo Hongqi e connettersi con il marchio caro a Mao ZeDong. Ci sarà dunque una pista prove, sale briefing, percorsi esperienziali, simulatori in augmented and virtual reality, e poi un ristorante, un hotel, magari un piccolo museo (si, un altro museo dell'auto) e altre amenità per deliziare e convincere i potenziali facoltosi clienti.A parte la devastazione del territorio, il greenwashing è tra l'altro poco riuscito perchè la prima macchina prodotta sarà, secondo quanto diffuso da Silk-Faw, la Hongqi S9 una super car da 1400 cavalli con un motore V8 a benzina e un piccolo propulsore elettrico che consentirà all'auto di percorrere qualche chilometro in modalità elettrica se necessario Si sentiva la mancanza di un'altra supercar del tutto simile alle Ferrari, Lamborghini, Porshe, Pagani o alla Maserati MC20?Sicuramente questo investimento non farà bene all’ambiente e peggiorerà ancor di più la scadentissima qualità delll’aria che siamo costretti a respirare.Prima di procedere spero che la Regione Emilia Romagna e il Comune di Reggio Emilia valutino bene l'impatto ambientale e la sotenibilità del progetto quando finalmente lo riceveranno (e ce lo faranno conoscere). Di fallimenti epocali che hanno solo devastato il territorio e contribuito a peggiorare l’ambiente ne abbiamo visti molti negli ultimi anni e non vorremmo che questo fosse l’ennesimo.