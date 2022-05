Sisma, mia mamma ha 90 anni e vive ancora in affitto senza aiuti

Gentilissimi,nel giorno del ricordo del sisma 2012 vorrei segnalare questa situazione, che se non fosse paradossale e avvilente, sarebbe davvero ridicola, chiedendo cortesemente se ne sia fattibile la pubblicazione.Sono dieci anni che, burocraticamente parlando, tribolo per la ricostruzione della casa di mia madre, dichiarata inagibile a seguito della scossa del 29 maggio.Infinite estenuanti vicissitudini, che piano piano si sono risolte ma che ancora non consentono a mia madre, ormai novantenne, di lasciare l’appartamento in affitto dove vive per rientrare in casa sua (), in centro a Mirandola, perché materialmente i lavori non sono ancora conclusi.Ma… il contributo per il canone di locazione, noto con l’acronimo CCL, le è stato interrotto da novembre 2021!La scadenza naturale del MUDE era appunto quella, novembre 2021, ma per fortuna abbiamo ottenuto proroghe ed i lavori continuano.Ho scritto a tutte le persone preposte in Comune a Mirandola, sindaco compreso, chiedendo una rivalutazione della situazione e ricevendo laconiche risposte o nessuna addirittura. “La competenza è di UCMAN, non del Comune di Mirandola, chiederemo un incontro in Regione per chiarire” e i soliti bla bla bla di chi non sa prendersi responsabilità di autonome decisioni, valutando altresì una situazione “umana” molto particolare e delicata.Restano i fatti incontrovertibili che:1. mia madre ha novant’anni;2. percepisce una pensione ridicola;3. continua a pagare l’affitto;4. non può rientrare in casa perché i lavori non sono ultimati;5. non riceve più alcun contributo sul canone di locazione da sei mesi!Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione che vorrete dedicarmi.