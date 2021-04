Sorpreso con 25 involucri di droga e 1400 euro: arrestato

Gli agenti lo hanno riconosciuto non solo per la sua altezza, circa 1,85, ma soprattutto dal taglio dei capelli, con rasatura ai lati ed una cresta al centro. Ed è così che sulla base di tale descrizione unita ad altri elementi dell'abbigliamento, come jeans e felpa al 112 Numero unico delle forze dell'ordine, da parte di alcuni residenti della zona che avevano notato la sua attività sull'asse di via Emilia Ovest, gli agenti sono riusciti ad individuarlo e a fermarlo per un controllo.Alla richiesta dei documenti l'uomo ha reagito strattonando e colpendo gli agenti per guadagnarsi la fuga. Tentativo inutile, anzi per lui controproducente. Perché nel tentativo di divincolarsi e ancora prima di essere sottoposto a perquisizione personale, dal gilet che indossava è uscita e caduta a terra una scatola di metallo con all’interno dieci involucri di cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente. In particolare 2,68 grammi di Cocaina, 2 involucri con 0,44 grammi di Crack e 13 involucri contenenti 2,65 grammi di Eroina. Da qui la perquisizione personale, con il recupero di 55 euro probabile provento di spaccio che l'uomo aveva in tasca, si è spostata nell'appartamento in cui l'uomo viveva, nelle vicinanze del luogo in cui era stato fermato. Qui sono stati trovati altri 1.375 euro. Dagli accertamenti è emerso che ’uomo risultava avere a proprio carico alcuni precedenti di polizia e il permesso di soggiorno scaduto.A seguito del processo effettuato con rito Direttissima nei confronti dello straniero veniva emesso provvedimento del Divieto di Dimora nel Comune di Modena.