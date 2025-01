Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Egregio Direttore,ho visto che anche Lei ha pubblicato l'imbarazzante episodio che ha riguardato il professor Claudio Franceschi . Liquidare quanto detto dal Prof. con 'é una battuta ', a mio avviso, è formalmente ma soprattutto sostanzialmente errato. Le battute piccanti che suscitano ilarità al di fuori di un cotesto comico, come da buona educazione e buon senso, sono tollerabili in privato. Un Professore , etimologicamente uno che insegna pubblicamente, per giunta in ambito Universitario, sempre a mio avviso non può farlo in pubblico. Una battuta che sa di cameratismo maschilista, sempre a mio avviso, oltre ad offendere la mia sensibilità di donna e di collega è diseducativa.Il perchè è lapalissiano. L'educazione sessuale non può essere scissa dall'educazione sentimentale, un adulto, un professore non può permettersi di ignorarlo quando parla di scienza. Come donna e collega pretenderei le Sue scuse pubbliche e in assenza una adeguata spiegazione scientifica alla priorità dichiarata.Distinti saluti.P.s. Se non vado errata il Prof Franceschi è come me figlio di un Ferroviere. E per mia esperienza, perlomeno in Puglia, nessun Ferroviere della vecchia FFSS dal manovale al dirigente avrebbe, in presenza di una donna, parlato di....'volatili'.