Street food a Modena, tutti ammassati: non abbiamo imparato nulla

Carissimi, vi leggo con interesse ogni mattina. Non sono un esperto e non so neppure se questo può essere il canale giusto per porre una mia constatazione.Sono stato eri sera, sabato, a Novi Sad, attratto da quelle irresistibili cibarie a cui da goloso non so resistere. Purtroppo, dopo pochi minuti sono dovuto scappare, rinunciando a danneggiarmi lo stomaco, per paura di infettarmi col Covid.Era una bolgia dantesca, impossibile mantenere il benché minimo distanziamento, nè facendo la fila ai baracchini ma neppure camminando tra la folla che ondeggiava tra sburlonate e intrichi pericolosissimi.Ma con tutto il grande piazzale che c’è, chi è stato il genio che ha deciso di posizionare tutti i Truk gourmet ammassati in quell’angolo infelice dove gli avventori non potevano fare altro che alitarsi addosso? Ma dopo due anni di esperienza e disposizioni, questi organizzatori, cos’hanno imparato? Bah…Grazie per l’attenzione