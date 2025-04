Stupro di Formigine, per i sindaci davvero il problema sono i cartelli anti-aborto?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Egregio direttore,

mi allaccio all'agghiacciante violenza avvenuta a Tabina. Una signora, mia coetanea, stuprata, offesa nel proprio intimo, malmenata in pieno giorno da chi? Da uno di quei 'ragazzini' che, secondo i nostri politici comunali, hanno bisogno di essere 'educati', e non puniti, come ad esempio quelli delle baby gangs che letteralmente terrorizzano la (forse) nostra città.

Mi chiedo: cos'è, secondo i valori morali di chi governa i nostri comuni, veramente lesivo per una donna? I manifesti degli anti abortisti (parole che non ledono la libertà di scelta) o una violenza fisica e morale su una persona che in quel momento non ha libertà di scelta?

Un'altra riflessione: come si fa, alla luce delle violenze perpetrate ogni giorno da persone extracomunitarie (che sanno di restare impunite) a sostenere che si tratta di episodi singoli? Che non bisogna fare di ogni erba un fascio? E se la violenza di Tabina fosse capitata alla mamma o alla figlia dei sindaci di Formigine e di Modena?

Gentile direttore, mi scusi ma sono stanca di tacere e sopportare certa ignoranza intellettuale.

Distinti saluti

Daniela Casolari da Modena