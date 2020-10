'Sulla questura in fascia serve unità della politica'

Caro Direttore'I Repubblicani modenesi sono convinti che la sicurezza non è né di sinistra né di destra, ma unicamente di chi la fa.Per questo motivo vogliamo lanciare un appello a tutte le segreterie politiche del nostro territorio affinché si uniscano in maniera bipartisan per una raccolta di firme da consegnare al Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, chiedendo il passaggio della Questura di Modena da fascia B a fascia A.Qualcuno infatti sta sostenendo che i reati sono in calo: ci mancherebbe altro, siamo stati chiusi in casa per 69 giorni e solamente a luglio le persone hanno ricominciato a muoversi e di conseguenza sono ripartiti i reati.I Repubblicani modenesi auspicano che questo appello non cada nel vuoto e confidano che gli organi di informazione, che hanno a cura le sorti della nostra città, ci sostengano in questa iniziativa.Le forze politiche, almeno per una volta e su questo tema, sappiano trovare un'unità di intenti.Chiediamo inoltre che l'Amministrazione Comunale si costituisca parte civile in tutti i processi che riguardino i cittadini che hanno subito violenza.Questo ci sembra la prima risposta realmente efficacie contro il degrado quotidiano.Proponiamo inoltre che l'Amministrazione Comunale si faccia carico di sostenere il patrocinio legale gratuito per quei cittadini che intendessero ottenere ragioni in sede giudiziaria'Partito Repubblicano Italiano.Sezione di MODENAIl segretarioWalter Parenti