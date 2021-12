Super green pass, io trattata come una reietta da una barista

Buonasera è la seconda volta che vi scrivo. Non per una forma di esibizionismo. Sono Francesca (...) avevate pubblicato un vibrante articolo qualche tempo relativo al Festivalfilosofia e alla libertà interrotta.Vorrei con la mia testimonianza di quanto oggi mi è accaduto fare riflettere e anche ironizzare sui tempi o meglio sulla mala tempora che stiamo vivendo.Non sono mossa da desideri di vendetta o altro. L'episodio è piccolo, marginale ma significativo.Io lavoro in un direzionale a Modena. Laddove ci sono uffici c'è l'immancabile bar.Nell'immancabile bar che frequento da tempo finisco con avere rapporti cordiali con i baristi (sono 2 i proprietari e gestori) tanto da aver fatto loro qualche confidenza.Ad esempio ho espresso loro il mio punto di vista sulla campagna vaccinale che ha assunto forme ricattatorie assai poco ispirate alla carità umana e all'empatia oltre che alla efficacia in termini di contrasto al virus (tra le mie conoscenze annovero molte persone che saranno affamate dal 15 dicembre perchè impiegate nei settori in cui verrà istituito l'obbligo vaccinale).

Detto questo, sapendo che oggi si è passati al supergreen pass e che quindi i reietti sono divenuti dei super-reietti, per evitare di sottopormi a questo triste rito di espulsione, mi ero informata su quello che potevo o no fare.Premetto che la mia libertà, quella che io conservo, nutro e mantengo inalterata e luminosa ogni giorno che Dio manda sulla terra, quella che coincide con lo stato di natura, mai nessuna supercazzola digitale potrà togliermela o farla anche solo minimamente vacillare.Quindi ritornando al discorso iniziale sapevo di potere continuare a consumare un caffè al banco tant'è che questa mattina mi sono recata in un altro bar e qui ho consumato, in piedi come una piccola vedetta lombarda.Nel pomeriggio, invece, assisto ad un altro film, involontariamente come protagonista con il ruolo di eroina il cui riscatto non tarderà a venire ne sono certa, e se tarderà in terra si consumerà nel regno dei cieli.Varco la soglia dell'esercizio e la barista urla letteralmente le seguenti parole 'Tu con le nuove regole visto che non sei vaccinata non puoi consumare al banco'. Ora non sapevo che i baristi fossero autorizzati a trattare i dati sensibili aggiornati e a divulgarli nel proprio esercizio.Può essere che questi decreti che ormai prevedono anche le forme di controllo più bizzarre e sorprendenti, abbiano investito i baristi (o forse solo le bariste femmine) di questo potere di somministrazione esclusiva del caffè agli inoculati e della messa al ludibrio del reietto che ha preferito non porgere l'avambraccio alla siringa di stato.Comunque ringrazio il governo che mi consente di bere meno caffè riducendo gli effetti avversi della bevanda eccitante. Grazie alla mancata vaccinazione e alla riduzione delle dosi di caffè rischio di diventare centenaria.Buonasera a lei e grazie del suo racconto. Evitiamo il cognome, certo, poichè nulla toglie il cognome alla sua storia.Nei fatti, secondo quanto precisato dalle Faq del Governo nel capitolo dedicato a bar e ristoranti, la consumazione al bar al bancone è consentita sia in zona bianca che gialla, anche senza green pass. Quindi la barista non aveva alcun diritto di trattala in quel modo. Nessun diritto. E il fatto va denunciato per aperta e immotivata discriminazione. Non entriamo ovviamente nel merito della sua scelta sanitaria, ma ricordiamo - se mai ce ne fosse bisogno - ai lettori, che lei non sta violando ad oggi alcuna legge dello Stato italiano. La ringrazio di nuovo della sua lettera e aggiungo di vergognarmi di vivere in una società dove le parole di questa barista sono divenute la normalità.