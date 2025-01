Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Hera e il Comune dopo avere riempito Modena di sacchi di rifiuti in ogni angolo, installato cassonetti apribili solo a mano perché spesso il pedale non funziona, adesso mettono un numero massimo di aperture e lo sforamento a pagamento? Il risultato sarà immondizia ovunque. Già adesso a inizio gennaio 2025 trovo sacchi di spazzatura indifferenziata abbandonati intorno ai cassonetti. Ma veramente la giunta comunale di sinistra pensa che 24 volte all'anno siano sufficienti per una famiglia di 3 persone? Almeno 50 servono in quanto i rifiuti non riciclabili sono molto di più di quello che ci vogliono imporre con la forza, mettendo in difficoltà le famiglie oneste e lasciando la libertà a tutti gli stranieri irregolari sul territorio modenese di sporcare ovunque, in primis il sottopasso ferroviario ex-Benfra segnalato innumerevoli volte.