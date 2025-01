Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gentile direttore,facciamo un discorso serio sui rifiuti?Nell'essere strafavorevole alla raccolta differenziata dei rifiuti con cassonetti, per il momento lasciamo stare il mio essere pro inceneritore e contrario al porta a porta.Parliamo di redistribuzione del reddito, tema tanto caro alla sinistra. La redistribuzione del reddito si pone l'obiettivo di far pagare di più a chi più ha, per aiutare le fasce più disagiate della popolazione.In tema di produzione rifiuti, tariffa puntuale e tutto questo bla, bla, bla ora in corso a Modena, mettiamo a confronto due nuclei familiari.Il primo rappresentato da una giovane coppia di lavoratori, ben retribuiti, che fa colazione al bar, pranza in mensa e si concede lo sfizio di qualche cena al ristorante oppure in pizzeria.Il secondo nucleo familiare composto da due anziani con due magre pensioni, che mangiano in casa tre volte al giorno ed utilizzano entrambi qualche pannolone.Chi produce più rifiuti indifferenziati? Chi dovrà pagare di più per i conferimenti indifferenziati in eccesso? Alla faccia della redistribuzione del reddito.Ed allora, sarebbe meglio che questa sinistra modenese armocromatica si guardasse un poco in giro per capire in che mondo viviamo. Non è difficile: con qualche sforzo ce la si può fare.Cordialmente,