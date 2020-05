'Task force Borrelli, ma che apporto può dare la Petropulacos?'

E' notizia di ieri che Conte ha aggiunto 11 nuovi esperti, tutte donne, alla task force di Borrelli. Personalmente credo che un 'esperto' debba essere valutato secondo i suoi meriti e le sue capacità e non in base al sesso. Aumentare la task force di altri 11 elementi lo trovo inopportuno visto i costi che il governo dovrà affrontare e i risultati fin qui ottenuti. Ma vorrei porre l'accento sulla nomina della dottoressa Petropulacos. La dottoressa è l'attuale direttrice della Direzione generale cura della persona, salute e welfare dell'Emilia Romagna la stessa che il 7 marzo 2020 emette un documento indirizzato alle Direzioni Sanitarie nel quale si legge chiaramente che si impone una quarantena di 7 giorni anzicchè 14 per gli operatori sanitari venuti a contatto con casi positivi di Covid-19.Ma la dottoressa Petropulacos si era già resa protagonista nel 2007. In un maxi convegno tenutosi da Haifa (Israele) si concordavano le linee guida per affrontare maxi - emergenze comprese quelle biologiche. Era il frutto di una collaborazione di tutti gli esperti dei Paesi Nato. I capisaldi erano: la programmazione e la catena di comando predefinita, protocolli esecutivi chiari, stoccaggio di materiale (mascherine e respiratori) identificazione preventiva degli spazi, periodiche esercitazioni di tutto il personale, etc etc. A quel convegno aveva partecipato l'allora direttore del PS del Policlinico di Modena, Daniele Giovanardi, che al rientro in Italia si premurava di far stampare con il patrocinio dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un opuscolo illustrato riportante le linee guida scaturite dal convegno. Per la pubblicazione il direttore del PS chiese l’autorizzazione ad apporre il logo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico ottenendo un netto rifiuto dalla Direzione Generale e dalla Direzione sanitaria. In quel momento la dottoressa Petropulacos ricopriva appunto il ruolo di Direttore Sanitario.A questo punto noi ci chiediamo quale apporto scientifico e competente la dottoressa potrà apportare alla task force di Governo?