Tentato stupro a Modena, serve bonus autodifesa

Il tentato stupro al ragazzo sulla ciclabile della Madonnina, lo stupro di Magreta, le aggressioni delle baby-gang sono solo gli ultimi episodi che evidenziano il problema della presenza sul territorio di troppi giovani maschi single, nullafacenti, per lo piu' stranieri, con livelli di testosterone alti in virtu’ della giovane età. Biologicamente i livelli alti di testosterone tendono, insieme ad altri fattori (che sono presenti nei giovani maschi stranieri, soprattutto se in condizione ' irregolare') a incrementare il livello di aggressivita'. Questo è un dato di fatto bio-sociale che non si puo' ignorare. Questo succede anche ai giovani maschi italici ma, statisticamente parlando, sono i ragazzi, i giovani adulti e gli adulti stranieri in condizioni precarie e irregolari a concentrare in sé le caratteristiche elencate.

I fatti di cronaca recenti dimostrano inequivocabilmente che sempre più spesso minori o adulti stranieri, tunisino nel caso di Magreta, nazionalità probabilmente pachistana, da verificare, nel caso della Madonnina, nazionalità mista per le baby gang sono i responsabili di questi crimini odiosi. (Cosa ci fanno qui adulti richiedenti asilo e minori tunisini/egiziani non accompagnati? Non occupano forse posti nell’accoglienza che dovrebbero essere riservati a siriani, palestinesi, eritrei, somali, afgani, sudanesi, congolesi?). Ho insegnato in carcere, sono una donna di robusta costituzione ma, transitando in alcune piste ciclabili e zone della città, comincio anch’io ad avere qualche timore.

Che città è quella in cui una donna, un ragazzo/a, un anziano/a si vede limitata/o nella sua libertà di movimento perche' per anni si è negato il problema (la criminalità è solo 'percezione' ha ripetuto per anni il sindaco Muzzarelli) e tuttora, nonostante un assessore alla sicurezza donna, ex Prefetto, si vive in un costante immobilismo?. Chiederei all’Amministrazione il coraggio di ammettere che la situazione è sfuggita di mano. Per tamponare la situazione di degrado alla Stazione delle corriere l’Amministrazione ha provveduto a creare un rifugio sicuro per gli studenti in transito (La Tenda). Come donna chiedo all’Amministrazione per le donne, i ragazzi/e e gli anziani/ e un Bonus Autodifesa” per frequentare corsi di arti marziali e difesa personale. In questo modo mi sentirei più sicura e libera di circolare nella mia città. Con una profonda amarezza mi ripeto sempre più spesso che la mia città ha un “radioso futuro” ormai alle spalle.