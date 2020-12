Thomas compie 8 anni: gli auguri della mamma

“Hey! Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai un sogno tu lo devi proteggere. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila”. Questa frase ti è familiare! L’hai fatta tua! Hai seguito il mio consiglio e mi hai insegnato a guardare oltre, vedere il mondo con occhi nuovi, gli occhi del cuore. Mi hai insegnato a vivere e ad Essere una persona migliore.Ora tocca a me farti una promessa: “Mamma spegne 8 candeline oggi e ti promette di rinascere ogni giorno insieme a te”. Auguri Thomas vita mia.