Togliere pensione a chi non ha Green Pass? Dal Codacons proposta folle

Caro direttore,le scrivo in merito alla nota a dir poco sorprendente pubblicata ieri 19 settembre 2021 su La Pressa da parte del Codacons volta a promuovere sotto minaccia l'universalità della “vaccinazione” anti Covid e l'uso del Green Pass generalizzato a tutti i cittadini dalla nascita alla morte. Intanto, ricordo che il temine “vaccinazione” è assolutamente improprio dal momento che quella procedura che dovrebbe immunizzare (termine ora adottato nelle normative europee dopo l'introduzione della stessa definizione da parte delle case farmaceutiche) si discosta totalmente da quella della produzione di un vaccino vero e proprio tradizionalmente e correttamente inteso.Nell'articolo il Codacons, addirittura nella persona del suo presidente, propone di punire chi risulta non-vaccinato tanto con la sospensione del Reddito di cittadinanza quanto della pensione agli anziani.Il reddito di cittadinanza (detto “salva-suicidi” per chi altrimenti si trova senza poter pagare le bollette né potersi comprarsi da mangiare) è una “misura di contrasto alla povertà” prevista dalla Legge che può essere provvisoria o temporanea.La pensione di vecchiaia invece si discosta totalmente da un qualsivoglia concetto di elargizione di sostegno economico. Essa è un diritto acquisito a vita (forse non lo sapeva) dal beneficiario in quanto “forma di previdenza pubblica consistente in una prestazione economica costituita dal versamento mensile di una somma di denaro da parte dell'Inps in favore di un lavoratore che abbia raggiunto una determinata età e che abbia versato un certo numero di contributi”. Sono soldi che appartengono al pensionato, piaccia o meno a chiunque. Il non versarli all'avente diritto si configura in una sottrazione fraudolenta. Si pensi che persino i cosiddetti vitalizi sono stati restituiti ai nostri parlamentari, pur non configurandosi in un diritto acquisito per legge dello Stato ma da un regolamento interno al parlamento.Capisco l'odio per i non-vaccinati (ringrazio per questo personalmente il governo per il clima d'odio che è riuscito a creare tra i cittadini, clima da cui non intende discostarsi, vedi articolo pubblicato l'11 settembre da questo giornale . Ma si sa, a volte la rabbia è cattiva consigliera e l'insofferenza arriva a farti dire delle cose che potresti, anzi, che dovresti proprio evitare di dire (a meno che si tratti di un fenomeno italico ben noto ahimè che passa sotto il nome di compiacenza). Infatti, di fronte ad un tale pasticcio tra diritti, doveri, obblighi, minacce e confusione di ruoli mi chiedo quale fiducia può nutrire il singolo verso un'associazione che vanta per statuto quello di “difendere l'ambiente e i diritti degli utenti e dei consumatori”?