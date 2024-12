Trasformare uffici in abitazioni? E' concorrenza sleale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

destinazione d'uso di uffici al piacere del Comune per trasformarle in abitazioni è concorrenza sleale ed una pratica per cui dovrebbe intervenire l'associazione che tutela i locatori perchè non si è mai vista nemmeno in Russia ai tempi dell'Unione sovietica un intervento del genere.Ricordo infatti che innanzitutto i prezzi degli affitti sono aumentati poichè pagando le tasse, inclusa Imu, Irpef..., il carico fiscale in Italia è spaventoso e ti mangia oltre metà del tuo intero incasso. Tra l'altro le detrazioni - tra cui i fantomatici bonus - vengono saldati in anni e spesso non sono accessibili dalla maggior parte dei locatori.

Ora aggiungiamo le non tutele dei locatori che si trovano come nel mio caso conduttori che hanno lasciato voragini di 12 mesi da pagare causa Covid, caldaie a pezzi e infissi da rifare e ditemi voi di cosa sta parlando il comune di Modena. Comune, dal canto suo, cosi puntuale nel mandare le cartelle esattoriali e criticare chi alza gli affitti, senza rendersi conto di essere il principale responsabile degli aumenti.

Da locatore venderò tutto a questo punto cosi il Comune non prenderà più i soldi della mia Imu (e ne incasserà pertanto molti meno visto che tutti stanno facendo cosi) e si troverà a convertire forse i suoi uffici in stanze da affittare a persone più lungimiranti e meno ingorde.

Perdonate lo sfogo ma questa Italia al limite del comunismo sovietico non andrà da nessuna parte.

Gianluca Sighinolfi