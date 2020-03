Un disegno dedicato a mia mamma e a tutti i medici e infermieri

dedico questo disegno all'Italia e a tutti i medici infermieri e Oss come la mia mamma che non può rimanere a casa... Forza, andrà tutto bene.Certo Michela che andrà tutto bene. Un grazie particolare a te dalla nostra redazione per il tuo disegno , alla tua mamma e a tutti gli operatori sanitari. Devi essere orgogliosa di lei, come siamo certi lo sia lei di te.