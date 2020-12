Un Natale da Arcuri-pigliatutto

Il Covid cambia anche le nostre abitudini ludiche. Quest'anno in famiglia a Natale il gioco Asso-pigliatutto lascerà il posto al nuovo gioco Arcuri-pigliatutto. Dopo i successi di 'manca la mascherina', di 'fai un giro sul banco a rotelle' e di 'pronto chi parla il call center di Immuni' pensavamo di aver visto proprio tutto. E invece ci sbagliavamo! Non avevamo fatto i conti col vaccino. Il Commissario Arcuri ci rassicura sull'arrivo dei vaccini ma ci dice anche che la campagna di vaccinazione potrebbe essere compromessa da una terza ondata del virus. Come dire: state tranquilli che se va tutto bene ci ammaliamo tutti. Inoltre per somministrare il vaccino Arcuri sceglie di acquistare le costosissime e di difficile reperimento siringhe 'luer lock'. Interrogato il vice ministro Sileri sulla questione, risponde che queste sono precise tanto quanto le siringhe tradizionali che però sono meno costose. E afferma che non comprende chi nel CTS abbia potuto consigliare questi presidi. Inoltre qualcuno ricorda ad Arcuri che per legge si dovrebbero adoperare le siringhe col cappuccio che sono una protezione per l'operatore. Naturalmente Arcuri in assoluta trasparenza risponde: ' Penso di avere e di non aver voglia di divulgare informazioni sufficienti per giustificare per quale strana ragione abbiamo comprato delle siringhe molto più performanti di altre e perché debba spiegare come mai abbiamo provveduto a questo acquisto'.

Siamo davanti ad un nuovo episodio della saga di Arcuri: 'Vince chi si punge'.

Nel frattempo fra un CTS e un DPCM il nostro Commissario deve anche occuparsi dell'Ilva. E anche qui si esprime con chiarezza e senza ambiguità... Arcuri si è detto fiducioso sulla possibilità che l'Europa consenta la nazionalizzazione dell'acciaieria. 'Abbiamo già presentato le richieste di autorizzazione a Bruxelles. Abbiamo fiducia che non ci saranno problemi, l'idea è quella di entrare, mettere in atto un progetto, poi trovare le modalità di uscita, ma la data non è prevedibile e sarebbe ingeneroso dire ora quando'. Un ossimoro perfetto!

Mentre in Germania si approntano caserme, palazzetti dello sport, stadi e ogni luogo possibile per una vaccinazione di massa, Arcuri ha ideato il padiglione 'Una Primula per vaccinarti' scomodando persino l'architetto Boeri. Ci vorranno dei soldi per questi padiglioni ma è inevitabile perchè in Italia stadi, palazzetti, caserme, ospedali da campo inutilizzati non ce ne sono...

Se qualcuno a questo punto prova una punta di sconforto o di preoccupazione, può rasserenarsi. Arcuri dal suo 'soglio' ha pontificato: 'Non dobbiamo solo pensare a trascorrere un buon Natale, ma impegnarci a vivere un Natale buono'.

Auguri...

Anna Beatrice Borrelli