Vaccino più rischioso del covid per i ragazzi? Studio è una prestampa

Egregio Direttore, ho letto il suo articolo 'Il Guardian: ”Ragazzi più a rischio di effetti collaterali col vaccino che col Covid”'. Il Pediatra di libera scelta giornalmente deve rispondere alle richieste dei genitori sulla opportunità o meno di vaccinare i loro figli.E’ un compito impegnativo svolto nella consapevolezza che, come dimostrato anche da recenti indagini, l’opinione del Pediatra di famiglia è dirimente per la scelta dei genitori. Come già detto altre volte, a mio avviso, gli aspetti di opportunità sociale e politica non possono essere determinanti ed è per questo motivo che valuto con molta attenzione tutti gli studi che si occupano di valutare il rapporto rischio- beneficio che la vaccinazione comporta. Mi permetto perciò di eccepire due considerazioni al suo articolo.1) l’articolo citato è una prestampa e non è stato sottoposto ad una revisione paritaria;2) il portavoce dell’MHRA (AGENZIA INGLESE REGOLATRICE DEL FARMACO) ha affermato che lo studio è stato preso in considerazione dall’organo consultivo indipendente del governo che ha scoperto che l’interpretazione dei risultati era limitata dal fatto che lo studio non teneva conto delle differenze di pratiche di trattamento quando si confrontano i tassi di ospedalizzazione tra infezioni da Covid-19 e miocarditi e pericarditi che si presentano dopo la vaccinazione e non è stata effettuata alcuna valutazione della gravità e della durata della malattia dopo il ricovero.Cordialmente.