Vaciglio: ecco le foto della svolta green di Muzzarelli

Buongiorno direttore,

scrivo stavolta non per parlarle di sondaggi elettorali e neppure di sardine, vorrei solo chiedere una riflessione sulle due foto che le allego. Una è sulla cementificazione in corso in via Morane e la seconda dell'impianto Scam che si trova in linea d'aria forse a un chilometro di distanza. Entrambe le ho scattate ieri con un cielo quasi sereno ma con l'aria avvelenata dagli inquinanti che stanno soffocando Modena come tutta la Pianura Padana. Queste foto potrebbero essere utilizzate per chiedere al sindaco Muzzarelli se queste rappresentante la svolta 'green' che ha promesso e che continua a sbandierare ogni tanto nei suoi comizi sottolineando il suo impegno per il territorio e per la salute della gente e delle future generazioni. Qui si esprime al meglio l'ipocrisia dei nostri amministratori, sinistra in primis che governa da 70 anni. Quelli che poi partecipano agli scioperi del movimenti nati sulla scia di Greta Thunberg sulla salvaguardia del pianeta e della natura... Comunque penso che non cambierebbe nulla neppure con la destra.

Roberto Guicciardi