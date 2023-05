Vergogna rifiuti a Modena, messaggi al Pd: 'Al voto ci ricorderemo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













oltre a ringraziarvi per la tempestiva pubblicazione della mia lettera ( qui ), vorrei segnalarvi che stiamo dando seguito a quanto affermato, cioè che non tolleriamo il comportamento arrogante di queste istituzioni. Abbiamo perciò deciso di apporre sui mucchi di pattume non ritirati (come previsto da Hera) la dicitura “QUANDO VOTEREMO CI RICORDEREMO DI VOI” e abbiamo cominciato ad apporli nei paraggi di via Brescia e via Legnano. Invitiamo a farlo in tutto il territorio modenese nella speranza che ci sia un cambio di atteggiamento davanti allo spauracchio di perdere voti.Grazie per la gentile ospitalità