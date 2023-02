Vi seguo sempre, ma gli attacchi alla Raccolta differenziata sono insopportabili

Ora tanto ordine e pulizia, già guardando le foto da voi postate si vedono i cassonetti con coperchio chiuso e borse e altro a terra, il Comune e Hera fanno bene a mettere telecamere, altro che scusarli come fossero vittime, uno che mette a terra un fascio di 2 metri non ha scuse, lo svuotamento dei cassonetti è automatizzato, quindi quel materiale è destinato a rimanere a terra, poi devono mandare altri a raccoglierlo con più spese a carico dei cittadini per colpa di un incivile, basta scuse per questi.Le foto andrebbero pubblicate per intero facendo vedere l'incivile, contravvenzioni salate e blocco del veicolo.

Io non sono del Pd e nemmeno un sostenitore di Hera, ma di fronte a un sistema che va a beneficio di tutti, vedere parti politiche come Fdi che raccoglie firme contro una cosa buona utile mi delude, anche perché se poi a Modena andassero a governare vedremo i risultati, cosa farebbero? Come Gualtieri a Roma che ha tanto criticato la Raggi poi fa peggio? Deludenti come il Governo, favori a una parte contro dipendenti e pensionati che le tasse le pagano tutte, mi riferisco ai Poss, al contante e per ultima le concessioni balneari.



Un noto imprenditore socio di uno stabilimento balneare noto ha dichiarato in Tv che al posto dei 17.000 euro potrebbe pagare in base al fatturato dai 300 ai 350 mila e questo la dice lunga, la gente non è poi stupida. Se non si governa con umiltà, giustizia, concretezza, non c'è futuro. Avete pubblicato di recente i post su Nato di Meloni e Crosetto, questo è un esempio, la coerenza che manca, poi non stupiamoci se la gente non crede più a nulla, fino a pensare che essere vecchi come me può essere un privilegio visto il futuro che ci aspetta.

Luciano



Grazie della sua lettera. Il punto che abbiamo cercato di sottolineare in questi giorni non riguarda una bocciatura del modello di Raccolta differenziata, quanto la sua applicazione pratica e l'assoluta assenza di meccanismi premianti per i cittadini. Nonostante l'impegno civico dei modenesi (a fronte di qualche incivile certamente presente) la Tari non diminuirà e l'inceneritore continuerà a bruciare sempre la stessa quantità di immondizia indifferenziata che Hera a quel punto importerà da fuori provincia. In tutto questo, onestamente, non vediamo nulla di virtuoso.

Giuseppe Leonelli