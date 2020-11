Via Bortolotti Modena, spunta antenna telefonia protesta dei residenti

Gentile redazione,

siamo un gruppo di residenti di via Pietro Bortolotti Modena.

Oltretutto la presenza di questa antenna potrebbe pregiudicare il valore degli immobili adiacenti. Chiediamo pertanto che sia data visibilità a questa segnalazione. Grazie. I residenti: Patrizia Guermandi Giuseppe Cortesi Giacomo Cortesi Ivana Negri Willer Lancellotti Sara Lancellotti Laura Baschieri Caterina Sacchi Valentina Bedogni Claudia Garuti Antonio Barcaiuolo Angela Rebecchi Ornella Schianti Sara Bianchini Luciano Bianchini

Stamattina, senza alcun preavviso, sono iniziati dei lavori per il posizionamento di una antenna per telefonia, nel giardino dell'immobile in angolo tra via Bortolotti e via Vignolese. Vorremmo segnalare che trattandosi di un quartiere residenziale, non abbiamo ricevuto nessuna garanzia circa la tutela della salute dei residenti circostanti.