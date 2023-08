Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













segnalo in via Severino Fabriani, limitrofa al centro cittadino, la situazione di degrado, abbandono e incuria dell'area rifiuti. Oltre a immondizia fuori dai cassonetti, e vetri rotti ovunque, l'area viene anche usata come pubblico orinatoio da diverse persone, sempre gli stessi, con un olezzo persistente e oltemodo sgradevole. Una situazione di degrado allucinante con condizioni igieniche spaventose, non è solo un problema di rifiuti, anche se già enorme di per sè.Ho più volte usato la applicazione Rilfedeur per effettuare le segnalazioni, ma non ho mai ricevuto alcun feedback. Faccio notare che nel parco antistante di piazzale primo maggio è anche presente una videocamera di sicurezza, che a questo punto penso sia spenta o rotta o nessuno che si preoccupi di capire cosa succede.Sono più di dieci anni che vivo a Modena, e non ho mai visto una situazione di degrado di questo tipo.Cordiali SalutiP.S. Allego immagine a documentazione, solo visiva, purtroppo o per fortuna.