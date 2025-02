Viabilità Modena, furgoni e camioncini imperversano senza regole

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gentile direttore,

vorrei promuovere tramite voi, una richiesta al sindaco affinchè metta ordine nel caos pauroso in cui è piombata Modena. In giro ci sono decine e decine di furgoni, camioncini e trabiccoli a motore guidati perlopiù da extracomunitari che lavorano per cooperative e non rispettano alcuna regola e alcun divieto. Transitano sui marciapiedi, vanno a velocità folle incuranti di ciclisti e pedoni, parcheggiano contro i muri costringendo persone e carrozzine a muoversi sulla carreggiata col rischio di essere investiti, non rispettano stop e precedenze e invadono le ciclabili... Insomma un disastro. Il tutto senza il minimo controllo da parte dei vigili e senza mai essere sanzionati.

Eppure noi cittadini abbiamo il diritto di vivere in sicurezza e il sindaco ha l'obbligo di rendere sicura la città, certo non appioppando multe salatissime a chi supera di appena 10 km orari il limite di 50 all'ora, limiti assurdi piazzati ovunque.

Occorre imporre alle cooperative che assumono questi autisti di mettere in campo una adeguata formazione e, in caso di infrazioni, rispondere direttamente. Siamo stufi di vivere in una realtà così.

Elisa Reverberi