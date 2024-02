Viale Crispi, impossibile rincasare quando il Modena gioca in casa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Essendo i miei genitori residenti in zona mi è impossibile raggiungere la loro abitazione senza cercare parcheggio nelle zone adiacenti ogni volta che la nostra squadra gioca in casa poiché, come si vede dalla foto odierna, è installato in questi casi un divieto di sosta...Da qui la mia indignazione rispetto al fatto che la zona è piena di macchine a cui non è stata fatta nessuna contravvenzione e tanto meno rimozione, cosa che trovo a dir poco assurda.Ho segnalato diverse volte questa contraddizione alla polizia municipale, ottenendo solo una laconica risposta che le pattuglie erano sul territorio.

A fare cosa mi chiedo io, onesta cittadina che rispetta le regole? A prendersi una pausa per dover fintamente far rispettare le regole?

Trovo profondamente ingiusta questa situazione ma come potete vedere dalle foto che allego é una triste realtà della nostra città.

Aggiungo inoltre che a mia madre é stata fatta la multa, nella zona e per i motivi di cui sopra, ma oggi e in altre occasioni non c'è traccia di multe in nessuna delle macchine parcheggiate.

Al di la delle considerazioni che si possono fare sul fatto che è assurdo bloccare una città per una partita di calcio e si potrebbero trovare soluzioni per permettere ai cittadini che abitano in zona di non avere questo ed altri disagi, trovo che la polizia municipale debba far rispettare le regole.

Grazie mille per l'attenzione!

V.F.