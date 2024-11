Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sono una nonna di 4 nipotini, abitiamo a Vignola e scrivo per comunicare una situazione di estremo disagio che si verifica nelle scuole medie Muratori. Riscaldamento inesistente: i nostri ragazzi restano 6 ore in classe con 13 gradi. Ho due nipoti che le frequentano e le posso dire che tornano a casa ghiacciati, a prescindere dall'etica e dalla coscienza io vorrei capire come si possa lavorare in una situazione cosi carente di comfort ambientale. Ogni anno iniziamo cosi, ma stavolta è veramente vergognoso che una regione cosi all'avanguardia come dicono e così attenta ai bisogni di tutti possa permetterlo. Dopo mesi di chiusura estiva, dopo week end lunghi tra festività e scioperi io trovo inaccettabile qualunque giustificazione.